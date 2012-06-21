Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Полтаві відроджують до життя річку Ворскла. Спочатку міська влада виділила кошти на розчищення русла річки у районі пляжу, що біля залізничного вокзалу «Південний», а нещодавно міське управління ЖКГ замовило проєкт благоустрою прирічкової зеленої зони, площею приблизно 20 гектарів, яку планують дослідити, очистити від сміття й повалених дерев та чагарників. І найближчим часом розбити там справжній парк, із набережною, посипаними гравієм доріжками, спортмайданчиками, атракціонами тощо.
Остаточно з планами на цей зелений острів визначаться після міського конкурсу, який проведуть за кошти громади й інвесторів. Зокрема німецьке товариство «GIZ» готове надати на організацію парку 5 тисяч євро. Активісти упевнені, що знайдуться й інші інвестори.
А поки що у прибережному парку небайдужі містяни проводять суботники, забезпечуючи доступ до води любителям безкоштовного релаксу.