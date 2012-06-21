Уряд на своєму засіданні надав 3,1 мільярда гривень на реалізацію заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів епідемій та пандемії в Україні гострої респіраторної хвороби COVID-19.
Ці кошти, за словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, спрямують на покриття потреб закладів охорони здоров’я першої хвилі на госпіталізацію пацієнтів з коронавірусом та потреби екстреної медичної допомоги в засобах індивідуального захисту. Також – на видатки лабораторних центрів МОЗ, зокрема на оплату праці медичних та інших працівників центрів.
Окремо міністр порушив питання виплати зарплати медпрацівникам ще за березень. Він нагадав, що для цього регіонам було спрямовано медичну субвенцію 905 мільйонів гривень. І в наказі МОЗ було враховано всі без винятку спеціальності, які є в медицині, щоб кожен, хто працює з коронавірусом, не опинився без підвищених зарплат.
«За підрахунками МОЗ, 300% окладу за березень мали отримати 5435 медичних працівників по Україні. Для цього було потрібно 181,6 мільйона гривень. Незважаючи на субвенцію в 905 мільйонів, практично в усіх регіонах почалися незрозумілі дії – там почали робити нарахування медпрацівникам на основі наказу Мінсоцполітики ще від 2003 року, де є фраза «за фактично відпрацьований час». Хоч МОЗ неодноразово роз’яснював, що навіть, якщо медик працював з відповідним хворим один день, має право на 300% окладу. Регіони до 8 травня включно мають відзвітувати по кожній лікарні і кожному працівнику щодо безпосереднього отримання відповідної зарплати. Ті, хто не отримають, мають звертатися на гарячу лінію МОЗ. Лише до Донецької області немає питань, бо там все виплачено», – зазначив міністр.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»