Передача на місця повноважень та фінансових ресурсів, поглиблення децентралізації і розвиток регіонів — незмінні пріоритети роботи уряду. І тепер на перший план виходять питання відповідальності місцевої влади за ефективне використання наданих ресурсів. Таку позицію висловив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час зустрічі зі Спеціальним посланником уряду ФРН з питань реформування України в галузях урядування та децентралізації Георгом Мільбрадтом. Професор Мільбрадт приділяє велику увагу ходу реформ в Україні і надає важливу консультаційну допомогу в питаннях законодавчого забезпечення змін, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів.
«Питання децентралізації мають надважливе значення», — наголосив Володимир Гройсман. Він підкреслив, що результати децентралізації вже помітні. І нині на порядку денному — питання управління землею громад, зокрема землею поза межами населених пунктів, а також запровадження ефективних механізмів контролю і нагляду за діяльністю громад та відповідальністю їхнього керівництва.
«Ми говоримо про спрощення об’єднання задля створення спроможних громад, — сказав Володимир Гройсман. — Ми знайшли механізми зміцнення спроможності, передали фінанси, але потрібна відповідальність, а отже, й ефективні механізми контролю. Тож я ставив би питання відповідальності та нагляду також в пріоритет законодавчого регулювання».
Відділ новин
«Урядового кур’єра»