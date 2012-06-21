Широке коло питань двостороннього партнерства і шляхів подальшого розвитку традиційно дружніх відносин між двома країнами обговорили Президент Петро Порошенко із Президентом Держави Ізраїль Реувеном Рівліном під час офіційного візиту глави нашої держави до Землі обітованої.
Окрему увагу було приділено актуальним питанням міжнародного порядку денного, зокрема врегулюванню конфлікту на Близькому Сході та кризі в Сирії, повідомляє департамент прес-служби секретаріату АП.
Сторони відзначили важливість посилення політичних контактів між двома державами на найвищому рівні та висловилися за збереження високої динаміки двосторонніх візитів у майбутньому. Співрозмовники високо оцінили угоду про зону вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем, до підписання якої вже все готово. Процедура має відбутися саме під час цього візиту.
Президент України закликав Ізраїль сприяти звільненню українських моряків, незаконно захоплених Росією в полон під час акту агресії в Керченській протоці.
Глава Української держави запросив Реувена Рівліна здійснити візит до України у 2019 році.
Разом із дружиною Петро Порошенко відвідав меморіальний комплекс Голокосту «Яд-Вашем» та Праведники народів світу. Президентське подружжя ознайомилося з експозицією «Спалахи пам’яті», яка показує, наскільки потужною може бути зброя пропаганди в умовах нацизму, комунізму і сучасних умовах гібридної війни. «Це нагадування нам, що треба бути дуже відповідальними і розумними», — підкреслив Петро Порошенко.
Вони поклали вінок до пам’ятника жертвам Голокосту і відвідали Дитячий меморіал. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих. «Ми пам’ятаємо» і «Never again», «Ніколи більше» — так кажуть українці разом з іншими народами, відзначаючи 27 січня як Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту та вшановуючи пам’ять мільйонів жертв нацистів», — сказав Петро Порошенко.
Саме цього дня 1945 року солдати Першого українського фронту звільнили в’язнів найбільшого нацистського табору смерті «Аушвіц-Біркенау». Президент зазначив, що в меморіалі зберігаються фото звільнених і закатованих. «Україна як держава, що постраждала від Голодомору 1932—1933 років, коли мільйони українців було закатовано комуністичним сталінським режимом, який здійснив геноцид українського народу, так само трепетно зберігає пам’ять про жертв Голокосту», — підкреслив глава держави.
Він відзначив, що вшановують тих, хто, ризикуючи власним життям, рятував приречених на страту. Серед них було понад дві з половиною тисячі українців.
«Сьогодні від імені українського народу схиляю голову в пам’ять про кожну жертву нацистського режиму, в пам’ять про мільйони жертв Голокосту, яких було безневинно закатовано і вони загинули у жахливі роки Голокосту в Україні та всьому світі. Світла їм пам’ять», — наголосив Петро Порошенко.
Любов ДМИТРЕНКО
для «Урядового кур’єра»