Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
За повідомленням начальника управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації Валерія Данилевського на селекторній нараді всі навчальні заклади області планово розпочали роботу з 1 вересня. У 2018-2019 навчальному році в області в експлуатації 450 дошкільних навчальних закладів, 603 шкіл, 220 шкіл-інтернатів і реабілітаційних центрів, а також 19 закладів профтехосвіти.
Проте чи всі вони повністю готові до нового навчального року?
Як заявила під час виступу на нараді начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області Альона Бойко, капітального ремонту потребує майже 20% закладів освіти.
— Найбільшу тривогу викликають порушення, пов’язані з неналежним водопостачанням і харчуванням дітей, — наголосила вона. — У частині навчальних закладів недостатньо технологічного і холодильного обладнання. Це може призвести до приготування їжі не гарантованої якості.