Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Питання комфортного і безпечного проживання — ключове завдання, яке має забезпечувати влада на місцях. Людей, зокрема й на селі, турбують збільшення дорожньо-транспортних пригод, крадіжок, убивств та інших протиправних вчинків. Одним із ефективних заходів упередження таких ситуацій є встановлення відеокамер для спостереження за місцями масового перебування громадян. 23 об’єднаних територіальних громади Черкащини нещодавно підписали рамкову угоду про спільну реалізацію проекту з облаштування систем відеоспостереження.
Як розповів директор Черкаського Центру розвитку місцевого самоврядування Сергій Слинько, це унікальний проект, аналогів якому досі не було. Він допоможе створити більш комфортні та безпечні умови проживання для десятків тисяч мешканців 23 громад. Проект уже подали до Державного фонду регіонального розвитку й сподіваються на його підтримку.
Очікується, що реалізація проекту допоможе вирішити низку завдань з формування безпечного середовища в громадах та посилення їхніх центрів безпеки. Зокрема зменшити загальну кількість криміногенних ситуацій, сприяти оперативному розслідуванню надзвичайних пригод, злочинів, зміцнити матеріально-технічну базу центрів безпеки, зазначив радник з регіонального розвитку Черкаського ЦРМС Григорій Перерва.