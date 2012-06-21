Роман КИРЕЙ,
«Урядовий курʼєр»
На Черкащині запрацював єдиний регіональний портал адміністративних послуг. Завдяки новому сервісу черкащани одержали доступ до повної та актуальної інформації про адміністративні послуги, зможуть подавати заяви в режимі реального часу, а також отримувати послуги онлайн. Нині вже доступні для замовлення 30 послуг. Навігація сервісу максимально зручна. Його розроблено з урахуванням потреб людей із порушеннями зору.
Для громадян і бізнесу єдиний портал — це прискорення та спрощення процедури адмінпослуг і зменшення можливості для проявів корупції, а для органів влади — підвищення ефективності їхньої роботи та збільшення довіри громадян.
Як наголосив голова Черкаської облдержадміністрації Юрій Ткаченко, створення єдиного регіонального порталу адмінпослуг стало можливим завдяки впровадженню в області електронного документообігу. У системі вже працюють 10 районних та обласна державна адміністрації, міськвиконкоми Умані та Канева.