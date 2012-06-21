Роман КИРЕЙ,
«Урядовий курʼєр»
Карантин — карантином, а весняні польові роботи чекати не будуть. На Черкащині, як повідомляють в облдержадміністрації, нині завершено підживлення озимини на площі 167 тис. гектарів.
За інформацією управління агропромислового розвитку, у доброму стані перебуває 38 тис. гектарів посівів озимини, що становить трохи більше чверті, у задовільному — 64 тис. гектарів. Близько третини посівів — слабкі та зріджені, 1,2 тис. гектара — загинули. Озимий ріпак зійшов на 90 відсотках площ, однак частина посівів загинула, а 37 відсотків — слабкі та зріджені.
Нині аграрії закінчують сівбу ярих зернових культур і розпочинають посів кукурудзи, сої, соняшнику та інших теплолюбних сільськогосподарських культур. На всій території області гостро відчувається дефіцит продуктивної вологи в метровому шарі ґрунту. Нестача опадів може негативно позначитися на розвитку сільськогосподарських культур.