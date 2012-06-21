Село давно залишилося позаду, а дерева, схожі одне на одне, манили хлопців загадковим гіллям, хапаючи то за рукав, то за шапку. 13-річний командир, удаючи, що нічого не боїться, сміливо йшов уперед. За ним бігли троє менших. Незабаром, коли зовсім стемніло, всі захвилювалися, адже дорогу назад просто… загубили. За командою старшого постояли тихо, прислухалися. Але нічого, крім потріскування гілок та незрозумілого шурхоту, не почули. Спробували шукати вихід, але ліс дедалі більше обступав мандрівників, лякаючи їх безвихіддю. Згадавши, що в кишені є мобільний телефон, старший набрав номер Корсунь-Шевченківського відділення поліції й попросив допомоги.
Як розповіли в Головному управлінні НП Черкаської області, поліція відреагувала дуже швидко. Проте минуло кілька годин, доки поліцейські, яких підняли за тривогою, прочесали територію і знайшли юних нерозважливих мандрівників. Їх виявили в густому лісі за шість кілометрів від села. Усіх доставили до районної лікарні — переконатися, що все гаразд. Висновки з цієї історії мають зробити не тільки діти, а й їхні батьки.