Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Учні Великояблунівської школи у Березняківській ОТГ та Ковалиського й Куцівського навчально-виховних комплексів у Ротмістрівській ОТГ Смілянського району пішли на позачергові канікули. А все через відсутність у навчальних закладах опалення, яке не можуть підключити у зв’язку з невстановленими вузлами обліку. Також без опалення залишаються чотири заклади дошкільної освіти — у згаданих територіальних громадах та один у селі Юрківка Звенигородського району. Про це недавно йшла мова на координаційній нараді в облдержадміністрації.
Як пояснила заступник директора Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Оксана Сімушина, до опалювального періоду 2019-2020 року, згідно з приписами ПАТ «Черкасигаз», необхідно було облаштувати комерційні вузли обліку газу з модемними установками у 77 закладах освіти. Однак ситуація з монтажем нових вузлів обліку газу і модемів несподівано ускладнилася. Через низку причин встановили вузли обліку в котельнях тільки 16 закладів освіти. Потім почали наздоганяти прогаяне. Але до морозів встигли далеко не скрізь. У названих громадах, згідно з розпорядженням органів місцевого самоврядування, незаплановані канікули через кілька днів завершуються. Чи встигнуть монтажники — поки що невідомо. Чи не доведеться канікули продовжувати?
Звісно, в облдержадміністрації звернули увагу керівників районів, міст та об’єднаних територіальних громад на те, що згідно з чинним законодавством України на них покладено відповідальність за створення сприятливих умов для функціонування закладів освіти і саме вони персонально відповідають за своєчасний початок та організоване проходження опалювального сезону. Однак і контролю з боку профільного департаменту облдержадміністрації ніхто не відміняв.
Заклади освіти області нині обслуговують понад 900 автономних котелень. Готуючись до зимового періоду, капітальні ремонти проведено в 37 з них. Крім того, введено в експлуатацію три автономні котельні з монтажем нових енергоефективних котлів, модернізовано та капітально відремонтовано внутрішні системи опалення у 29 закладах освіти. У 48 закладах виконано ремонт, проведено реконструкцію, заміну інженерних мереж. Утеплено фасади 19 будівель, у 237 — частково замінено віконні блоки на металопластикові.
Втім, як зауважують в Департаменті освіти і науки облдержадміністрації, протягом останніх чотирьох років, враховуючи зміни у Кодексі газорозподільчих систем, процес підключення до газопостачання автономних котелень освітньої галузі ускладнився. Зважаючи на це, котельні 132 закладів освіти перевели з газового на опалення альтернативними видами палива. У Лисянському, частково в Кам’янському та Чорнобаївському районах такі роботи проводилися масштабно. В облдержадміністрації закликали керівників закладів освіти переходити на альтернативні види палива.