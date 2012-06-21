Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Нинішнього року дільничні офіцери поліції Черкащини вже розкрили 860 кримінальних правопорушень. Під адміністративний нагляд взято 185 раніше судимих осіб.
Як повідомив офіційний сайт ГУНП в Черкаській області, усього за пів року дільничними інспекторами поліції складено 9022 адміністративних протоколів. Контролюють дільничні на місцях і питання протидії домашньому насильству. Зокрема, з початку року на правопорушників, які вчинили домашнє насильство, складено 737 адміністративних протоколів.
Про стан криміногенної ситуації на ввірених територіях йшлося під час звітів дільничних поліцейських області перед населенням. Звіт дільничного — це також форма профілактичної роботи, яка включає систематичне доведення до відома громадян інформації про стан правопорядку на адміністративній дільниці, заходи, які вживаються для попередження правопорушень з метою підвищення авторитету та довіри населення до його діяльності.
Робота дільничного — дуже непроста, вимагає повної самовіддачі, витримки, вміння поєднувати навички оперативника, слідчого, експерта та психолога. Обличчям усього відділку поліції для жителів стає їхній дільничний, тому важливо, підкреслювали в своїх звітах правоохоронці, мати авторитет порядної і чесної людини. Основним орієнтиром у роботі є думка населення. Якщо люди бачать, що ти насправді робиш усе можливе, щоб навести лад: захищаєш їхні права, здоров’я, життя і майно, то й громадська думка про поліцію буде позитивною.
Поліцейські також активно долучилися до обговорення актуальних питань громад та шляхи їх вирішення.
Сьогодні у 20 ОТГобласті несуть службу 27 поліцейських офіцерів громад, які орієнтовані, передусім, на забезпечення якісних умов життя, оперативне реагування на будь-які ситуації, аби люди відчували впевненість і безпеку. Вони також регулярно звітуватимуть перед громадами про свою роботу.