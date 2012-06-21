Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Проєкт «Немає самотніх», який стартував з початком карантинних заходів на Черкащині, набуває розмаху. Він об’єднав небайдужих черкащан. Активісти взялися підтримати осіб похилого віку та людей з інвалідністю. Вони допомагають їм купувати необхідні продукти, ліки тощо.
Як повідомила одна із засновниць проєкту Леся Валяєва, до волонтерів звертаються літні люди, одинокі громадяни, які перебувають у групі ризику. З метою уникнення випадків шахрайства особистості волонтерів підтверджені міською владою документально. Перевірити кожного з них можна, зателефонувавши до облдержадміністрації.
Для оперативного обміну інформацією та координації зусиль волонтери створили чати в популярних месенджерах, до яких можуть приєднатися небайдужі жителі міста. Замовлені товари волонтери доставляють у захисних комплектах.