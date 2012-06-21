Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
У лютому на Черкащині денна температура, як розповів начальник обласного центру гідрометеорології Віталий Постригань, уже побила шість рекордів.
Приміром, 20 лютого в обласному центрі вперше з 1957 року було +8,4 градуса. А в Смілі вдень — навіть +9,1 градуса! В Чигирині температура сягнула +8,3, тобто вище від попереднього рекордного значення у 2002 році. В Умані 20 лютого повітря прогрілося до 8,2 градусів, що перевищило значення 2006 року.
Підсніжники на лісових галявинах вже не один тиждень звеселяють око. Давно квітує ліщина. Правда, незабаром обіцяють коротке похолодання. Далі ж однак, згідно з прогнозом Gismeteo, весняне сонце все більше завойовуватиме навколишній простір.