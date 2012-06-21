Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Червоно-помаранчевим клубком лисиця промайнула через дорогу поблизу черкаського пляжу «Рівʼєра» і впевнено помчала в бік Дніпра. Бачили лісову хитрунку й біля супермаркету «Гранд» на Митниці в Черкасах.
Та не тільки жителі обласного центру здивовані прибульцями з лісової зони. У Тальнівському районі почастішали крадіжки курей, які вчиняють лисиці. Приміром, у Михайла Левченка, жителя села Лісового, навесні і влітку зникло четверо курей. Господар став свідком, як серед білого дня звір намагався поцупити домашню птицю. Особливо активними лисиці стали тоді, як молоді лисенята почали виходити на полювання.
У селі Веселий Кут цього ж району лис облаштувався на місцевому кладовищі. Як зауважив сільський голова Павло Козаченко, викурити звіра, якщо він уже зайшов у село, дуже важко.
Певний час тому в селі Москаленки Чорнобаївського району лисиці знищили багато свійської птиці. Немає й дня, щоб їх хтось не побачив на сільських вулицях. Дика тварина, яка вважається головним переносником сказу, з лісу просто переселилася в село.
Як розповіли в Камʼянській міській раді, дехто в місті, аби якось протидіяти нашестю лисиць, ставить пастки з приманками, яке нашпиговане снодійним. З приводу боротьби з рудим нашестям у міській раді навіть провели спеціальну нараду. А посміливішали лисиці в період, коли жителі міста суворо додержували вимог карантину й перебували в своїх домівках. Міський голова Володимир Тірон сповнений рішучості вирішити проблему.
Щороку в Україні мисливці відстрілюють до 60 тисяч лисиць, але їхня популяція, кажуть фахівці, нині перевищує межу.