Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Серед 25 учасників літературного конкурсу, організованого обласною радою та облдержадміністрацією за сприяння та підтримки письменницької спілки України, товариства «Просвіта» та Ліги українських меценатів, визначено цьогорічних переможців. Лауреатами Всеукраїнської літературної премії імені Василя Симоненка у номінації «Кращий художній твір» стали киянин Андрій Шийчук зі своєю поетичною збіркою «Кахлі» та досвідчений літератор із Херсона Анатолій Кичинський за книгу поезій «Сотворіння цвіту».
Збірка Андрія Шийчука «Кахлі» — передусім досить весела книжка, хоча її емоційну тональність далеко не завжди можна назвати мажорною. Сповнена експериментів з формою та іронії, переплетена мандрами й неочікуваними поворотами, поезія викликає неабияку цікавість навіть у бувалих читачів.
Вражає світосприймання, висловлене в філософських віршах Анатолія Кичинського. Чого варте лише одне одкровення з книги «Сотворення цвіту»:
Так ніхто не кохав. Через тисячу літ цей сосюрреалізм
опромінить любов’ю злоякіснохворий, занедбаний світ.
Так молитви твої зачерствілих нащадків розчулять до сліз.
Так живим я до тебе вертатимусь і через тисячу літ.
Літературний конкурс, ініційований і організований черкащанками, рік у рік набуває все більшої популярності. Урочисте привітання лауреатів та вручення дипломів відбудеться на початку 2021 року.