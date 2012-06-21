Я звернулася до Служби у справах дітей та сім’ї Дарницької у м. Києві державної адміністрації із заявою, що певна особа неналежно виховує дитину, а саме в присутності дитини вживає алкогольні напої, палить та висловлюється нецензурно. Окрім того, я повідомила, що дитина проживає в поганих санітарних умовах (бруд, сирість). Проте мої доводи у подальшому не підтвердила Служба у справах дітей та сім’ї Дарницької у м. Києві державної адміністрації. Підкажіть, чи вважаються мої дії такими, що порушують честь, гідність, а також завдають моральної шкоди певній особі за наслідком направлення мною вищевказаної заяви, яка містила інформацію, що не була в подальшому підтверджена? У яких випадках особа має нести відповідальність за поширення недостовірної інформації?