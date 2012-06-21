Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур'єр»
У СТОВ «Перемога», що в селі Хрущівка Золотоніського району на Черкащині, група компаній «Надія» розпочала спорудження молочної ферми на 1200 корів. Це буде сучасний комплекс, оснащений новим устаткуванням. Нині будується доїльний зал карусельного типу для одночасного обслуговування 36 корів. Спеціалісти вже встановлюють доїльне обладнання європейських виробників, монтують інші технологічні механізми та апаратуру для комфортного утримання тварин.
Як розповів співзасновник групи компаній Радислав Ткаченко, приміщення будуть обладнані зокрема спеціальними матами-підстилками, німецько-французькими поїлками та автоматичними клімат-системами та іншим сучасним устаткуванням. Завдяки застосуванню новітніх технологій, тут планують одержувати щодня по 36 тонн високоякісного, екологічно чистого молока.
На новому молочному комплексі знайде роботу чимало селян. Тут уже створено 150 робочих місць. Завершити будівництво першої черги, за словами керівників, планують у червні нинішнього року. Очікується, що податкові надходження до бюджетів усіх рівнів становитимуть щороку близько 21 мільйона гривень.