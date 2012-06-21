Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Бики Черкащини» із села Цибулів Монастирищенського району розпочав роботу в липні цього року. У нього підприємці, крім грантових коштів, інвестували 5,8 мільйона гривень. Нині тут відгодовують на продаж 150 молодих бичків. До кінця року планують збільшити поголів’я до 500. Селяни — члени кооперативу здають на відгодівельний комплекс бичків, а підприємство повністю бере на себе всі витрати та клопоти з їх вирощування. При цьому бичок залишається у власності господаря і повертається до нього після закінчення відгодівлі, а селянин відшкодовує кооперативу вартість кормів.
Як прокоментувала голова Асоціації тваринників України Ірина Паламар, цей кооператив унікальний. Він допомагає у розв’язанні глобальної проблеми на рівні держави — збільшенні поголів’я великої рогатої худоби, яке протягом останніх років значно скоротилося. Адже нині селянам невигідно відгодовувати бичків самотужки, це дуже затратно, тому вони забивають їх здебільшого в молодому віці, здаючи на м’ясо. Допомога ж у відгодівлі сприятиме нарощенню поголів’я ВРХ загалом у країні та збільшенню експорту української яловичини.
Уклавши угоду про надання фінансування в межах Проєкту USAID «Агросільрозвиток», у Цибулеві успішно господарюють. У планах кооперативу — до 2021—2022 років збільшити потужності відгодівлі до 7 тисяч тварин. Для цього, розповіла директорка об’єднання Лідія Руденко, вже тепер розгорнули співпрацю з місцевими селянами, заохочуючи їх вигідними умовами з відгодівлі та продажу телят.
Обласна влада, підтримуючи кооперативний рух, також сприяє розвитку об’єднань селян, спрямованих на розвиток виробництва. Як повідомив недавно заступник голови облдержадміністрації Віктор Карпенко, який зустрівся із представниками сільгоспкооперативів, у межах обласної програми їхньої підтримки цибулівський кооператив має змогу закупити обладнання загалом на понад мільйон гривень. Насамперед підприємство придбає ваги, молочну кухню й таксі.
Відчутну допомогу одержать й інші кооперативи та сімейні фермерські господарства області. На нинішній рік в обласному бюджеті передбачено 2 мільйони гривень для їхньої фінансової підтримки за співфінансуванням. За умовами програми, обсяг обласних бюджетних коштів визначають з розрахунку не більш як 70% вартості техніки, садивного матеріалу та сільськогосподарських тварин.
Обласна програма розвитку кооперативного руху на селі допоможе кооперативу «Агроселбуд» із села Шабастівка Монастирищенського району придбати прес, який застосовують у виробництві соєвого шроту для відгодівлі свиней. Користуватимуться цією продукцією всі 18 домогосподарств, тобто понад 40 осіб — членів кооперативу. Останній, крім відгодівлі тварин, допомагає селянам з оранкою й іншими польовими роботами. Необхідна техніка для цього в підприємства вже є.
435 тисяч гривень спрямує на свій розвиток і молочарський кооператив «Сміляночка» із села Костянтинівка Смілянського району. Його сирна продукція також має попит.
Як пояснив Віктор Карпенко, завдяки обласній програмі нині фінансову підтримку одержують найперспективніші кооперативи, які вже зараз готові розширювати власні потужності. Механізм надання коштів — на контролі облдержадміністрації.