Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Форум соціального партнерства «Живи, учись і працюй на Черкащині» відбувся на базі Черкаського державного технологічного університету. У ньому взяли участь освітяни, представники об’єднаних територіальних громад, роботодавців та профспілок області. Говорили про необхідність підвищення престижності регіональних закладів освіти всіх рівнів та активізації регіональних роботодавців для того, щоб молодь залишалася навчатися і працювати на Черкащині. Свою роль у цьому має відіграти зокрема аудит всіх закладів профтехосвіти, який наступного року планує провести Міністерство освіти і науки України.
Важливе значення має й модернізація матеріально-технічної бази, яка здійснюється у процесі створення навчально-практичних центрів. Це дає змогу не тільки осучаснити освітній процес, а й створити нові можливості здобувати професійну освіту в умовах, наближених до виробництва, з використанням новітнього устаткування.
Учасники форуму обговорили й низку інших актуальних питань, зокрема співпрацю загальноосвітніх закладів з закладами професійної та вищої освіти, роль профтехосвіти у зростанні економіки черкаського краю.