Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Об’єднані територіальні громади Черкащини, у яких перші вибори відбулися 23 грудня 2018 року, вже започаткували міжмуніципальне співробітництво у формі реалізації спільних проектів. Зокрема, щодо створення центрів надання адміністративних послуг, як констатує Юлія Поліщук, радник з юридичних питань Черкаського центру розвитку місцевого самоврядування, який надає юридичну підтримку у процесі укладення угод.
Нещодавно угоду про співробітництво укладено між Шевченківською сільською ОТГ (ініціатором проекту) та територіальною громадою села Боровикове Звенигородського району. Сторони домовилися про реалізацію спільного проекту, мета якого — максимальне удосконалення й оптимізація процедури надання послуг за принципом організаційної єдності. Реалізація проекту передбачає низку заходів, серед яких головним є функціонування відділу «Центр надання адміністративних послуг» у структурі Шевченківської сільської ради. Саме через цей відділ жителям громад і надаватимуть різноманітні адміністративні послуги. Шевченківська сільська ОТГ взяла на себе зобов’язання виготовити проект і облаштувати приміщення ЦНАП у с. Шевченкове та забезпечити прийом і видачу документів жителям територіальної громади села Боровикове.
Окрім Шевченківської, як повідомив сайт cherkasy24.info, над спільними проектами в рамках співробітництва між об’єднаними територіальними громадами активно працюють Медведівська, Березняківська, Бужанська, Лип’янська, Михайлівська та інші громади Черкаської області.