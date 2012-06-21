Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Як відомо, з листоношами нині — велика проблема. У багатьох поштових відділеннях України відчувається дефіцит таких працівників. Серед причин — висока відповідальність та порівняно невисокі заробітки.
Вплинути на поліпшення ситуації на Черкащині взялася обласна служба зайнятості. З її допомогою заповнено 285 вакансій. Усього ж нинішнього року від Черкаської дирекції АТ «Укрпошта» до обласної служби зайнятості надійшло 357 вакансій. Безробітних, які шукали роботу за цією професією, в області досі налічувалося 705. Завдяки зусиллям фахівців із працевлаштування ця кількість значно зменшилося. Нині на обліку в обласній службі зайнятості перебуває 223 таких безробітних.