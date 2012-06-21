Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
На Черкащині почастішали шахрайські телефонні дзвінки нібито від імені керівництва податкової служби з пропозиціями переказати кошти на банківські картки. Зокрема, активність зловмисників зафіксовано у Звенигородському та Золотоніському районах. Невідомі особи телефонують з номерів 0986035113 та 0683625152 і за так зване «не проведення перевірки» або лояльність до платника податків пропонують директору підприємства чи підприємцю сплатити певну суму на картку відповідного банку.
Як учергове повідомили в Головному управлінні ДПС у Черкаській області, тут не звертаються до суб’єктів господарювання з подібними «проханнями», а при виконанні функціональних повноважень чітко додержують чинного законодавства України. Податківці радять черкащанам бути пильними та обачними, уважно перевіряти інформацію та не дозволяти аферистам вводити себе в оману.