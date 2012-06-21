Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Поставки з України за кордон захисних масок та інших виробів, яких сьогодні бракує самим жителям низки регіонів, уже наробили галасу в пресі. Уряд заборонив експорт товарів індивідуального протиепідемічного захисту. І все ж, попри заборону, ще знаходяться «експортери», яким дуже хочеться заробити на дефіцитних товарах.
Цими днями на Черкащині працівники СБУ розкрили схему незаконних поставок респіраторних масок в одну з країн Європейського Союзу. Правоохоронцям вдалося перехопити чергове міжнародне поштове відправлення від місцевого жителя. У процесі митного огляду й була виявлена партія захисних виробів.
Таким чином працівники спецслужби завадили ділку з Черкащини реалізувати свій намір переправити в одну із країн Європи більше 10 тисяч респіраторних масок. Тим часом подібних виробів в аптеках області удень з вогнем не знайдеш. Та й ціну підприємливий торговець «заламав» неабияку: 2,5 євро за кожен виріб. Як підрахували оперативники, зловмисник планував заробити на цій операції більше 700 тисяч гривень.