Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
На Черкащині розгорнуто 251 пункти обігріву, в яких можна не лише зігрітися, а й одержати гаряче харчування. У зв’язку з пониженням температури та з метою попередження випадків переохолодження людей, за рішенням місцевих органів влади, на території області розпочали функціонування стаціонарні пункти обігріву населення. Більшість з них розташовано в об’єктах громадського призначення (автостанції, залізничні вокзали, лікарні, сільські та селищні ради тощо).
Скористатися допомогою пунктів може кожен, кому треба зігрітися. За час від початку їхнього функціонування за допомогою до пунктів обігріву звернулося 150 осіб.
Один із таких пунктів, що функціонує у цілодобовому режимі, знаходиться в Черкасах за адресою: вулиця Рєпіна, 12/1, на території благодійної організації «Від серця до серця». На сьогодні тут проживає 24 особи, які не мають постійного місця проживання.
Керівник Центру реінтеграції для безпритульних Іван Бондар розповів, що на території закладу встановили палатку в якій можна зігрітися, пункт обігріву обладнано сучасним ультрафіолетовим опроміненням, є підмінний теплий одяг, готують гарячий чай. Від часу коли почалося зниження температури, сюди щоденно, аби перепочити та зігрітися приходять 2-3 людини.
Водночас рятувальники управління ДСНС України у Черкаській області радять громадянам без потреби не залишати помешкань, а в разі появи симптомів загального переохолодження невідкладно звертатися по медичну допомогу! Щодня працівники ДСНС усіх районів Черкащини проводять профілактичні відпрацювання населених пунктів, навчають громадян правилам безпеки життєдіяльності та надають рекомендації як уберегтися від небезпек, притаманних зимовому періоду.