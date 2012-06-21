Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Аграрії області розпочали збирання озимої пшениці та озимого ячменю. Як повідомили в управлінні агропромислового розвитку облдержадміністрації, у всіх господарствах належить зібрати зернові з площі 715 тисяч гектарів. Із них ранніх зернових та зернобобових — близько 250 тисяч гектарів. Рекордні площі нинішнього року зайнято під зерновою кукурудзою — 460 тисяч гектарів. Однак вона ще чекає свого часу.
Косовиця ж ранніх зернових йде швидко й організовано. Техніка працює безвідмовно. Особливо злагоджено працюють на жнивах трудівники Городищенського, Золотоніського, Черкаського та Шполянського районів. Середня урожайність озимої пшениці на зібраних площах становить 40,8 центнера з гектара, озимого ячменю — 34,2.
Із настанням жнивної пори — почастішали дощі. Вони подекуди заважають механізаторам. Однак тільки-но з’являється можливість, комбайни виходять в поле, щоб не втратити вирощеного. Збирання ранніх культур при сприятливій погоді планують завершити вже через два тижні.