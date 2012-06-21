Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
За дорученням Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука, на Черкащині пройшла інформаційна кампанія з легалізації зайнятості. До неї долучилися працівники багатьох служб і управлінь, органів місцевого самоврядування та райдержадміністрацій.
Керівники, які побували в трудових колективах, розповіли підприємцям про ризики використання праці неоформлених працівників, люди дізналися про переваги офіційного працевлаштування. Семінари, наради, виїзні акції, флешмоби — всі ці заходи, які відбулися безпосередньо на підприємствах, в установах та організаціях, наголошували на негативних наслідках тіньової зайнятості. Доповнювали сказане на зібраннях й написане в пресі та в поширюваних листівках соціальні ролики на цю тему на телебаченні.
Як наголосила начальник Управління Держпраці у Черкаській області Олена Лазарєва, до роботодавців, які порушують вимоги законодавства, будуть вжиті відповідні заходи.