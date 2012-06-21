Роман КИРЕЙ,
«Урядовий курʼєр»
У селі Романівка, що в Тальнівському районі на Черкащині, місцеві жителі потерпають від набігів здичавілих свиней. Вони псують городину та посіви, лякають селян. Люди самотужки намагаються відігнати тварин, які загрожують зокрема безпеці дітей. Але місцеві єгері не поспішають реагувати на їхні скарги, допомагати убезпечити життя на селі. Більше того, як виявилося, чіпати тварин забороняють правоохоронці.
Як розповідають у селі, достеменно з’ясувати, чиї ж то тварини, нині нереально. Жодне з найближчих мисливських господарств відповідальності на себе не бере. Ймовірно, свині не зовсім і дикі. Хтось міг схрестити диких зі свійськими, а тепер вони розгулюють там, де заманеться. Директор мисливського підприємства «ТОВ Потаське» Віталій Запорожець пояснив селянам, що тільки якщо свині зовсім здичавіють, можна одержати державну ліцензію й відстріляти тварин. А це може бути не скоро. Та й полювання відкриється лише в листопаді.
Нашестя диких звірів — для Черкащини не новина. Кілька років тому від подібних набігів страждали жителі Шабельників та Дмитрівки Золотоніського району. А навесні нинішнього року зграї свиней розгулювали селом Поташ, що неподалік від Романівки.
Хто ж наведе в селах порядок і вирішить «свинську проблему»?