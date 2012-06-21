Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Майже два місяці тому завершилося дитяче оздоровче літо. Приміром, на Черкащині послугами оздоровлення та відпочинку цього року вдалося охопити майже 81 тисячу дітей. Працювало понад 700 оздоровчих закладів. Однак, підбиваючи підсумки оздоровчої кампанії, місцева влада думає про наступну. А головне — про те, як не допустити недоліків, виявлених цьогоріч.
Фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області протягом оздоровчого періоду 2019 року у ході комісійних перевірок закладів оздоровлення та відпочинку дітей виявили порушення санітарного законодавства майже в кожному другому дитячому закладі. За результатами перевірок, на адресу керівників закладів надіслали приписи щодо усунення порушень санітарних норм і правил, відповідні пропозиції щодо належного санітарно-протиепідемічного забезпечення закладів спрямували до органів виконавчої влади, місцевого самоврядування. Виявлено також численні випадки порушення пожежного законодавства. А кілька дитячих закладів оздоровлення та відпочинку взагалі не пройшли державної атестації, частину керівників притягнуто до адміністративної відповідальності.
В облдержадміністрації детально проаналізували недоліки оздоровлення дітей. Керівники структурних підрозділів, інших установ одержали доручення усунути їх і не допускати під час оздоровчої кампанії у наступному році.