Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Уже не вперше жителі Черкащини беруться самотужки ремонтувати дорогу. Цього разу терпець урвався мешканцям села Медведівка, що в Чигиринському районі. Близько двох кілометрів розбитого територіального автошляху Суботів — Медведівка — Кам’янка, весь укритий непроїзними ямами та вибоїнами, уже не один рік псує життя селянам. Як розповіли у сільській раді, люди самі проявили ініціативу, зібралися, щоб хоч якось полатати дорогу, яку не ремонтували вже дуже давно. Оскільки коштів на ремонтні роботи в бюджеті громади обмаль, вирішили засипати ями шлаком із місцевої котельні та утрамбувати його.
Тепер і автобусам, і автомобілям не потрібно буде руйнувати ходову частину — радіють жителі Медведівки. Щоправда, такий ремонт — тільки тимчасове поліпшення покриття. Шлях таки потрібно відремонтувати капітально. Цього в Службі автомобільних доріг у Черкаській області не заперечують, але коли це станеться, не знають, адже коштів для ремонту цього відрізку й нинішнього року в бюджеті не закладено.