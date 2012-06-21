Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Як захищені об’єкти критичної інфраструктури та військові об’єкти Черкащини від можливих терористичних посягань? Представники СБУ, Національної поліції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Збройних Сил України, Національної гвардії, органів державної влади та керівники об’єктів обговорили це питання на спільній нараді координаційної групи Антитерористичного центру при Управлінні Служби безпеки України в Черкаській області за участі голови обласної державної адміністрації.
Минулого року у ході спеціальних тренувань і тактико-спеціальних антитерористичних навчань було виявлено низку недоліків. За інформацією Управління СБУ у Черкаській області, керівники перевірених об’єктів прозвітували про вжиті заходи для посилення антитерористичної захищеності. Відзначивши посилення рівня захисту, учасники наради визначили основні напрями і завдання для вдосконалення взаємодії підрозділів боротьби з тероризмом.