Два мандрівники вирушили на автомобілі в експедицію Черкащиною. Туристичний проєкт назвали «Перекотиполе». Перший маршрут експедиції проліг у Канівському напрямку. Потім її учасники відвідають десятки міст і сіл в інших районах, сподіваються зустріти багато цікавих людей. Планують опублікувати зо три десятки документальних історій, багато інших відеосюжетів, розповісти, що варто побачити в Шевченковому краї, як туди дістатися, де зупинитися, поїсти, відпочити.
Проєкт розрахований на три місяці. Одним із його партнерів уже став Департамент регіонального розвитку облдержадміністрації. Як розповів його директор Василь Стеценко, ідея в деталях розповісти не лише про туристичні локації, а й про цікавих людей та місця, які могли б зацікавити мандрівників, сподобалася саме через намір показати особливості того чи іншого міста або села не тільки як туристичний об’єкт, а й показати його в динаміці, через місцевих людей та їхні долі. Таку популяризацію регіону в адміністрації вважають надзвичайно важливою особливо зараз, коли тут завершують розробки бренду регіону та маркетингової стратегії. Її планують презентувати вже найближчим часом.
Детальніше з проєктом можна ознайомитися за посиланням cutt.ly/TodRS8z