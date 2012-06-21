Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Перші позики на розвиток бізнесу видали на Черкащині за Державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%». Приміром, «Укргазбанк» видав позику підприємцю з Золотоніського району, який займається доставкою харчової продукції від виробника до дитячих навчальних і дошкільних закладів, на придбання вантажного фургону. «Ощадбанк» видав кредит сільгоспвиробникові на придбання навісного інвентаря.
Представники місцевої влади розгортають серед підприємців роз’яснювальну компанію про можливість одержання доступних позик. У рамках згаданої програми їх надають «Укргазбанк», «Ощадбанк», «Приватбанк» та «Укрексімбанк».
Нинішнього року близько 50 000 позичальників з України зможуть взяти участь в цій програмі.