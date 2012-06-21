Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
ОСББ, ЖБК та приватні домогосподарства Черкащини залучили цього року близько 24 млн. грн. для енергозбереження. Вони одержали 645 «теплих» кредитів. Позики пішли зокрема на придбання нових котлів, впровадження інших енергоефективних заходів. Компенсацію на заходи з енергозбереження вже одержали 732 позичальники.
Стимулює черкащан упроваджувати енергоощадні заходи відповідна обласна програма. Як розповів в. о. директора Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації Андрій Липкань, нинішнього року на виконання заходів програми місцеві бюджети передбачили 3,7 млн. грн., в обласному бюджеті є для цього 400 тис. грн. Розпорядженнями обласної державної адміністрації затверджено розподіл субвенції низці міст і районів.