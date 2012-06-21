Роман КИРЕЙ,
"Урядовий курʼєр"
Холодноярські активісти не припиняють дивувати своєю фантазією та організаторськими здібностями. Не встиг відгриміти фестиваль Нескореної нації, як у селі Мельники, розпочали підготовку до фестивалю, який спеціалізується на старих ремеслах, під назвою «Крутий заміс». Він цього року пройде вперше. 4 серпня нинішнього року у Мельниках зберуться люди, які розуміються на українських традиційних ремеслах.
Тих, хто володіє мистецтвом народного ремесла, багато як на Чигиринщині, так і в інших районах Черкащини та й в усій Україні. Майстри-умільці не раз демонстрували своє високе мистецтво у різноманітних виробах. Чимало молоді наслідує їхній приклад, виявляючи свої здібності в гончарстві, писанкарстві, різьбленні, ткацтві та інших ремеслах.
За словами організаторів акції, вони хотіли б зібрати не одноразовий фестиваль, а створити платформу, яка б допомогла місцевим талантам реалізувати себе. А старовинні народні ремесла, які подекуди почати забувати, необхідно популяризувати, дати їм друге життя, додавши сучасних мотивів і форм.
У програмі заходу — ярмарок майстрів, глиняна толока, конкурси на кращий сільський дворик та на кращий арт-об'єкт, поетичні виступи, багато пісень, а також облаштування Яру півоній.