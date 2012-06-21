Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
У селі Криві Коліна Тальнівського району на Черкащині відбулося урочисте відкриття унікального заводу з переробки зернових культур ТОВ «МОВЕР МІЛ». Підприємство потужністю 350 тонн борошна на добу збудоване на базі автоелеватора загальною місткістю 20 тисяч тонн. Продукти переробки — борошно, негранульовані висівки, манна крупа — надходитимуть у продаж під новою торговою маркою «Перший млин».
Процес виробництва борошна на заводі ретельно відслідковують. Приміром, перевіряють його на вміст вологи та за іншими показниками. Як розповів засновник підприємства Володимир Мовчан, тут детально вивчили питання збуту виробленої продукції. Розв’язують і проблему кадрів. Людей до робочих місць нині підвозять транспортом підприємства. Для робітників заводу вже придбали 21 будинок. Суміжне виробництво передбачає і 100 додаткових робочих місць. Для сільської місцевості це значний показник і важлива соціальна складова для всього регіону.
Голова облдержадміністрації Олександр Вельбівець відзначив масштабність проекту. Внутрішні інвестиції в переробку сільськогосподарської продукції, підкреслив він, — пріоритетне завдання для області. Потрібно віддати належне керівництву заводу за розвиток бізнесу, який до того ж орієнтований на соціальний розвиток села.
Заступник міністра аграрної політики та продовольства України Віктор Шеремет, який також узяв участь у відкритті заводу, наголосив, що це ще один крок України від сировинного додатку до країни-виробника. Сучасне устаткування, кваліфікований персонал підприємства — це європейський рівень виробництва, який і необхідний сьогодні.