Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Гарно відпочити, оздоровитися, набути козацького гарту приїхали хлопці та дівчата до дитячого оздоровчого табору «Дахнівська Січ», який цими днями відновив свою роботу. Розміщений у курортній місцевості під Черкасами, табір базується на засадах Запорізької Січі. Досвідчені наставники прищеплюють дітям навички здорового способу життя. Тут роблять кроки, аби осягнути духовні скарби українців, глибоко усвідомити що таке козацька честь, розвинути в собі творчі задатки.
Перед початком роботи рятувальники та представники Держпродспоживслужби області перевірили «Дахнівську Січ» на додержання санітарних норм, наявність засобів індивідуального захисту та протипожежного інвентаря. За словами спеціалістки управління держнагляду за додержанням санітарного законодавства Тетяни Рибак, порушень у будинках для проживання дітей не виявили.
На зміну, яка триватиме 21 день, приїхало 83 дитини. Як розповіла директорка табору Людмила Цимбалюк, для них тут облаштували пʼять будинків. У кожному відпочиває по 15 дітей. Також встановили альтанки, аби вихователі зі школярами проводили більше часу на свіжому повітрі.
На Черкащині готові прийняти дітей на відпочинок 13 таборів, із них цими днями відкрилося два.