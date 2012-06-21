Невід’ємна частина джерела водних ресурсів — стік малих річок, струмків і потічків, у басейнах яких формується понад 60% водних ресурсів нашої країни. Як підрахувала громадська організація «Асоціація рибалок України», за останні 25 років з мапи зникло більш як 10 000 малих річок. Як розповідають в асоціації, ставлення у країні до водних ресурсів украй незадовільне. Останні 20 років фактично не проводять меліоративні роботи з розчищення замулених витоків річок, тож вони міліють і пересихають. Проблему посилює те, що останніми роками спостерігаємо сильне маловоддя — річки наповнюються тільки на 70% норми.

Не кращий стан малих річок і на Черкащині. Сумна екологічна ситуація навколо річки Тясмин нарешті дістала відповідну оцінку фахівців охорони довкілля. З’явилися й перспективи її поліпшення. Ще торік затверджено районну програму відродження річки, розраховану до 2020 року. Нині розгорнулася робота для реалізації визначених завдань. Над поліпшенням гідрологічного стану Тясмину працюють і в межах відповідної обласної програми.

Ідеться зокрема про припинення негативної практики розширення присадибних ділянок за рахунок розорювання земель прибережних захисних смуг, очищення засмічених відходами берегів і русла, посилення контролю за діяльністю підприємств-забруднювачів, щорічне інженерне обстеження територій уздовж річки, стану інженерних споруд, мета якого — визначення небезпечних ділянок та обсягів подальшого виконання робіт, реконструкцію гідротехнічної споруди ДП «Кам’янський спиртогорілчаний комбінат», встановлення водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, облаштування організованих місць відпочинку населення біля водних об’єктів (зокрема пляжів) з регулярним прибиранням території. Розв’язати проблему екологічного оздоровлення басейну річки Тясмин вирішили за рахунок об’єднання зусиль органів виконавчої влади, місцевого самоврядування і недержавних організацій.

Очищення й поліпшення гідрологічного стану Тясмину — серед найголовніших екологічних пріоритетів області на нинішній рік. Як просувається реалізація заходів, спрямованих на відновлення Тясмину, недавно проаналізували в облдержадміністрації. За інформацією першого заступника голови облдержадміністрації Віталія Коваля, до обласної екологічної програми входить 14 заходів і вартісних проектів, п’ять з яких уже реалізують у Тясминському суббасейні.

Для реалізації екопроектів на Тясмині сподіваються залучити й кошти обласного природоохоронного фонду шляхом реалізації відповідних проектів. Їх уже підготували Кам’янський, Чигиринський, Черкаський, Смілянський райони, Чигирин і Сміла спільно зі Степанецькою ОТГ та подали на розгляд комісії. Проведення необхідних заходів у суббасейні дасть змогу комплексно розв’язати цю проблему і зрештою поліпшити гідрологічний стан Тясмину. Ідеться не лише про розчищення цієї річки, а й тих, які впадають у басейн, наприклад Рудки, будівництво споруд з очищення стічних вод, ремонт дамби на водосховищі Сміли та багато іншого.

Нещодавно в області представили картографічний макет водного господарства. Згідно з ним, Черкащину поділено на 13 суббасейнів, з яких насамперед взялися за відновлення чотирьох. Поміж них і Тясминський. Найближчим часом карту доопрацюють, і вона стане путівником для рибників, водників та екологів під час реалізації заходів четвертого напряму Стратегії розвитку Черкащини, а саме екологічної безпеки та збереження довкілля.

Як зазначив керівник обласного управління водних ресурсів Микола Шведенко, очищення кількох суббасейнів сприятиме поліпшенню гідрологічного стану річки Тясмин. Управління рекомендує районам і відповідним структурам очистити всі басейни, взявши до уваги наявні на територіях очисні споруди, сміттєзвалища, прибережні захисні смуги тощо. Згодом розроблять і техніко-економічне обґрунтування для послідовності кроків з розчищення річок області. За словами Миколи Миколайовича, варто послуговуватися прикладом організації розчистки каналів річки Супій, що в Золотоніському районі. Це зроблено завдяки спільним зусиллям тамтешнього сільгосппідприємства СТОВ «Агрофірма «Маяк», обласної й місцевої влади. Микола Шведенко зазначив, що розчистити Тясмин готова допомогти й група компаній «Маїс».

Як наголошують в облдержадміністрації, система очищення річок має бути комплексною і послідовною. Адже часткові заходи повноцінного ефекту не дають. Об’єднавши зусилля й ресурси обласного та місцевих бюджетів, приватних підприємців, можна досягти мети. Беруться передовсім за очищення 4 із 13 річкових басейнів, зокрема Тясмину, Ятрані, Гнилого Тікичу та Супою.