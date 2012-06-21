Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Державну субвенцію в сумі 452 млн. грн., затверджену «Укравтодором» на ремонт нинішнього року 136 кілометрів доріг загального користування місцевого значення, на Черкащині розподілять пропорційно по районах.
Про це повідомив голова облдержадміністрації Роман Боднар.
При комісійному затвердженні переліку доріг врахували пропозиції і районів, і ОТГ. Незважаючи на те, що позиція «Укравтодору» базується на капітальному ремонті доріг, а на ямковий можна спрямувати лише 20% коштів, нинішнього року, за словами Романа Миколайовича, планують цю цифру збільшити, оскільки стан доріг просто критичний.
Від дорожників добиватимуться додержання високих гарантійних вимог. Буде встановлений жорсткий контроль на всіх етапах виконання ремонтних робіт.