Унікальний інвестиційний проект втілюють на Черкащині. У селі Вергуни Черкаського району вже працює горіховий центр. Це один із перших таких проектів в Україні. У нього інвестують майже 10 мільйонів гривень.
— Це справді унікальний проект, — каже генеральний директор агропромислової компанії «Маїс» Сергій Осадчий. — У селі Вергуни діє сучасний комплекс для проведення зимового щеплення горіха, теплиці площею 1000 квадратів для загартування посадкового матеріалу, розсадник для дорощування саджанців на 10 гектарах із системою зрошування. У селі Гуляйгородок на 66 гектарах розміщені промислові насадження для отримання плодів волоського горіха і фундука, а також деревини. У недалекій перспективі це село стане повністю горіховим садом, який займатиме 100 гектарів.
Горіховий центр працює цілорічно, тобто це постійна, а не сезонна робота для місцевих жителів. Планують вирощувати саджанці французької, молдавської та української селекції. Цього року прищепили 125 тисяч саджанців, а згодом сподіваються вийти на 200 тисяч.
Нині число замовлень перевищує обсяг виробництва саджанців. Адже їх в Україні можна вирощувати майже в усіх регіонах, за винятком крайніх північних.
Це лише один з інвестиційних проектів, які втілюють на Черкащині. Як розповів директор департаменту регіонального розвитку облдержадміністрації Роман Карманнік, в області триває залучення інвестицій в економіку. Нині порівняно з минулим роком фіксують зростання капітальних інвестицій на 20% — до 2,9 мільярда гривень. Водночас у краї зростають й іноземні інвестиції. Їхній обсяг збільшився на 4% — до 347 мільйонів доларів. До основних країн-інвесторів, на які припадає 94,6% загального обсягу іноземного капіталу, належать: Беліз, Кіпр, Німеччина, Чехія, Іспанія, Франція, Велика Британія, Естонія та Нідерланди.
— Залучення інвестицій — один з основних незмінних пріоритетних напрямів діяльності обласної влади, — наголосив Роман Володимирович. — Нині в області реалізують 40 великих та середніх інвестпроектів. Надалі працюватимемо над тим, щоб їхня кількість зростала. Приміром, триває робота над підготовкою до відкриття першого на Черкащині індустріального парку «Золотоноша». Він буде майданчиком з розвиненою інфраструктурою, де підприємці — українські й закордонні — зможуть максимально комфортно впроваджувати і розвивати свої виробничі потужності.
На сьогодні область готова запропонувати інвесторові понад 130 об’єктів типу грінфілд та браунфілд (вільні виробничі площі), внесені до бази інвестиційного порталу. Останній допомагає налагоджувати швидкий зворотний зв’язок з потенційними інвесторами. Як додає посадовець, істотно збільшується зацікавленість великих корпорацій у виробничих приміщеннях.
— Значна кількість підприємств, відкритих у Західній Україні, поступово вичерпує трудовий ресурс, інвестори спрямовують свою увагу на центральні області, зокрема Черкащину, — зазначив Роман Карманнік. — Тож актуальне питання якісної пропозиції, яку ми зможемо надати. Велику роль відіграє якість комунікацій з інвесторами, швидка реакція на їхні запити.