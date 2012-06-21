Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Лісокористувачі Черкащини для ефективнішої протидії незаконним вирубкам зелених насаджень запроваджують електронний облік деревини у форматі відкритих даних. Про це розповіли в обласному Департаменті агропромислового розвитку.
Більшість лісокористувачів, роботу яких координує обласне управління лісового та мисливського господарства, уже підключені до системи електронного обліку деревини. Її оператором є державне підприємство «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр». У решті комунальних лісових підприємств, зокрема в «Городищерайкомунліс», Монастирищенське комунальне спеціалізоване лісогосподарське підприємство, «Райліс» Черкаської районної ради та «Чорнобайліс», тривають роботи з впровадження електронного обліку деревини.