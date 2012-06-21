У Вільховці Звенигородського району на Черкащині відзначили 80-ту річницю з дня народження В’ячеслава Чорновола. З цієї нагоди на території садиби-музею Чорновола відбувся мітинг. У заходах узяли участь керівники Звенигородського та Шполянського районів, рухівці Шполянщини.
— Цього року до садиби-музею завітало понад шість тисяч відвідувачів. Люди їдуть з різних куточків України, з ближнього й далекого зарубіжжя, — відзначив директор садиби-музею Василь Стрижиус. — Зокрема були відвідувачі з Португалії, Польщі, країн Прибалтики. Готуючись до відзначення 80-ї річниці від дня народження В’ячеслава Чорновола, музей проводив екскурсійну роботу з використанням пересувної фотовиставки не лише в Звенигородському районі. Музейники побували в Тальнівському, Шполянському, Канівському районах, відвідали навчальні заклади і трудові колективи Черкас. Люди тепло зустрічали виступи про життя і діяльність великого українця, а деяким колективам під час зустрічей було вручено 10-томне видання праць Чорновола.