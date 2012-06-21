Роман КИРЕЙ,
«Урядовий курʼєр»
У вересні нинішнього року загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати на Черкащині, як повідомляють у Головному управлінні статистики у Черкаській області, збільшилася на 6,5%, або на 3,2 млн. грн. На 1 жовтня вона становила 51,5 млн. грн. Зокрема значно збільшилися борги працівникам економічно активних підприємств і на 1 жовтня становили 35,5 млн. грн.
Кількість працівників, які вчасно не одержали заробітну плату становить 2,6 тис. осіб. Кожному з них не виплачено в середньому 13,7 тис. грн., що в півтора рази перевищує середню заробітну плату, нараховану за вересень.
За даними Держстату, загальна заборгованість із виплати заробітної плати в Україні також зростає, на 1 вересня вона становила 2,82 млрд. грн.