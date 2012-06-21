Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Станом на 22 годину 29 березня в області зафіксовано 50 осіб інфікованих на COVID-19. На лікуванні в стаціонарах Умані та Черкас — 16 пацієнтів. У Черкаській міській інфекційній лікарні — 10 осіб, в інфекційному відділенні Уманської міської лікарні — 6. Одна особа — на амбулаторному лікуванні вдома. У Кам’янці лабораторно підтвердили коронавірус у 28 осіб. Як повідомляють медики, інфіковані в задовільному стані, ускладнень немає.
У Камʼянці почали діяти обмеження на вʼїзд та виїзд. 4 блок-пости працюють із 6 ранку до 21 вечора. Кожному, хто прибуває чи вибуває з міста, проводять температурний скринінг. При відхиленнях від норми — таких осіб фіксують та передають сімейному лікареві. Потім мобільна бригада, яка виїздить за місцем перебування, відбирає зразки для подальшого дослідження.
Черкаські медики, які лікують хворих на коронавірус, працюють за новим алгоритмом: сім днів — у лікарні, сім днів — удома. Про це повідомив голова облдержадміністрації Роман Боднар під час брифінгу стосовно епідемічної ситуації в області.
— Після тижня роботи лікарям робитимуть ПЛР-тест, якщо все добре, то вони тиждень відпочиватимуть, а потім знову на зміну, — зазначив керівник. За його словами, ночують усі вони в спеціально призначеному готелі «Дніпро», а міська рада забезпечує їх харчуванням. Таким чином намагаються локалізувати хворобу та не дати їй поширюватися в родинах медпрацівників. Лікарі, задіяні в роботі з інфікованими на COVID-19, одержуватимуть по 200 відсотків надбавки до заробітної плати.
Як розповів міський голова Анатолій Бондаренко, у міській інфекційній лікарні є достатня кількість захисних костюмів та інших засобів захисту. Разом із тим в обласному центрі розпочали повну дезінфекцію вулиць і будинків. Дезінфікуючим розчином із вмістом хлору почали обробляти місця загального користування, площі, дитячі майданчики, зупинки, двори. Міська та обласна влада планують запровадити більш жорсткі карантинні заходи. Їх розгляне під час засідання місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Насамперед, у місті ретельніше контролюватимуть перебування людей у громадських місцях та додержання ними безпечної дистанції. Блокпости на в’їздах та виїздах із міста встановлювати поки що не планують.
Активно допомагають подолати вірусну пандемією студенти Черкаської медичної академії. Вони виїжджають на виклики до хворих з підозрою на коронавірус, надають фахові консультації та шиють індивідуальні засоби захисту для населення. 120 студентів академії працюють у медичних закладах, волонтери навчального закладу роздають малозабезпеченим і людям похилого віку виготовлені власноруч марлеві маски.