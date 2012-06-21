Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Із потягів, які перевозять пальне, раптом стала зникати солярка. Це тривало досить довго, а відомчі контролери ніяк не могли встановити причину. Однак, коли за справу взялися поліцейські, причина зникнення пального стала зрозумілою: його просто викрадали з вагонів-цистерн на території Смілянського та Черкаського районів. За добре продуманою схемою діяла злочинна група у складі жителів міста Сміла, які вже були судимі та відбували покарання. Викрадене зловмисники зберігали вдома, а також на території орендованих складів. Тут і збували дизельне пальне, організувавши нелегальну заправну станцію.
Як розповіли в поліції, доказів систематичних крадіжок — більш ніж достатньо. Під час санкціонованих обшуків зокрема вилучено близько шести тонн вкраденого дизельного пального, різні пристосування, а також автомобілі, якими користувалися крадії під час злочинних дій. Відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Слідчі встановлюють коло причетних осіб.