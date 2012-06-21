Понад сотню гектарів лісу взялися посадити цієї весни звенигородські лісівники. Нові діброви й бори створюватимуть із власноруч вирощеного посадкового матеріалу. Для потреб лісокультурної кампанії на місцевих розсадниках виростили понад мільйон сіянців. Про це повідомляють в обласному управлінні лісового та мисливського господарства. У Звенигородському лісгоспі планують посадити лісові культури загалом на площі 93,7 гектара, а посприяють природному поновленню на площі близько 10 гектарів. Основна лісоутворююча порода на підприємстві — дуб, який планують посадити на площі 82,5 гектара. У дубові насадження введуть лісову черешню. Усі лісові господарства області активно долучилися до Всеукраїнської акції «Відновлюємо ліси разом», яку започаткували Міністерство енергетики та захисту довкілля спільно з Державним агентством лісових ресурсів. У межах акції в Україні посадять 10 мільйонів дерев.
ВІДНОВЛЮЄМО ЛІСИ РАЗОМ