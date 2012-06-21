Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Черкащина й Херсонщина працюють над реалізацією намірів, передбачених угодою про співпрацю, укладеною в січні нинішнього року. У межах спільного освітньо-культурного проєкту «Поїзд дружби» вже на початку березня до Шевченкового краю приїде делегація з Херсонської області у складі 50 осіб. Гості зокрема відвідають Мотронинський монастир, музей та резиденцію Богдана Хмельницького, інші памʼятки Холодного яру.
Школярі побувають також у національному заповіднику «Батьківщина Тараса Шевченка».
Нині, як розповів голова Черкаської облдержадміністрації Роман Боднар, триває опрацювання низки спільних ідей для поглиблення економічної інтеграції обох регіонів.