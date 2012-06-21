Марсохід «Curiosity» зняв на безплідній поверхні Марса утворення, схожі на гриби, повідомляє Daily Mail.
Деякі вчені вважають це доказом існування на Червоній планеті органічних форм життя. Марсохід зробив 15 знімків марсіанських грибів, що утворилися на поверхні планети протягом трьох днів. Вчені відзначили, що земні геологічні процеси не здатні за три доби утворити сотні таких структур, схожих на лишайники, гриби чи їхні спори. Однак вчені запропонували і альтернативне пояснення виникненню «грибів»: можливо вони складаються з гематиту і їх утворення пов'язане з виходом на поверхню оксиду заліза.
Але знімки марсіанських грибів є підтвердженням того, що Червона планета, ймовірно, є домівкою для органічних форм життя. Тобто Марс не є безплідною планетою, як вважали досі. Тому фотографічні докази таких процвітаючих форм життя, якщо відкриття підтвердиться, буде революцію у нашому розумінні Марса і життя за межами Землі.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»