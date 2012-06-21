У Краматорську в День Незалежності відкриється виставка робіт фотокореспондента Анатолія Степанова «Незалежні». Тут будуть представлені портрети українських військовослужбовців, зроблені свого часу автором в Авдіївці, Дебальцевому, Красногорівці, Попасній та інших гарячих точках прифронтового Донбасу. «Я був з цими хлопцями в окопах, на передовій, зблизька бачив їхні обличчя, переживання. Про це треба частіше говорити, бо в країні війна, і люди мають бачити тих, хто їх захищає», — каже фотокореспондент, який веде фотохроніку з початку віроломної гібридної війни. Він працював в агентстві «Рейтерс», а зараз співпрацює з редакцією «Франс Прес».
Особливістю виставки «Незалежні» є й те, що відвідувачі побачать 16 унікальних портретів молодих українських військових, які народилися вже в незалежній Україні, а останні чотири роки зі зброєю в руках захищають її від агресії проросійських незаконних збройних формувань. Кожне фото — окрема історія захисників держави і початок дружби автора зі своїми героями. Є сподівання, що після проведення виставки портретів у юних героїв стане ще більше друзів серед вдячних жителів Донеччини та інших регіонів.