Кількість випадків коронавірусної інфекції в Індії зросла у вівторок на 28 000 осіб і швидко наближається до 1 мільйона.
За останні 24 години було зафіксовано 28 248 випадків хворих на COVID-19, а загальний національний показник склав 906 752. За чотири останні дні кількість інфікованих збільшилася на 100 000.
Міністерство охорони здоров'я Індії також повідомило про 553 смертельні випадки за останні 24 години, в результаті чого загальна кількість померлих від COVID-19 досягла 23 727 осіб.
Індія в значній мірі пом’якшила загальнонаціональний карантин, натомість коронавірус поширюється з неймовірною швидкістю, що спонукало владу кількох великих міст ввести десятиденне часткове блокування. Працюють тільки молочні магазини, аптеки та медичні служби швидкої допомоги.
У восьми з 28 штатів Індії, включаючи найбільш постраждалі Махараштру, Таміл Наду і Нью-Делі, зафіксовано майже 90% випадків захворювання на COVID-19.
Індія є третьою в світі країною за кількістю інфікованих, за цим показником вона поступається лише США і Бразилії.
Натомість, Південна Корея повідомила про 33 нові випадки COVID-19, так як прем'єр-міністр країни закликав до пильності напередодні сезону літніх канікул. Цифри, оголошені корейськими центрами з контролю і профілактики захворювань, дозволили довести кількість випадків до 13 512, включаючи 289 смертей. Прем'єр-міністр Чунг Сай-кюн закликав людей уникати людних місць, підтримувати дистанцію з іншими людьми і носити маски під час поїздок на пляжі та в інші райони під час курортного сезону.
У понеділок двоє експертів зі Всесвітньої організації охорони здоров'я перебували в Китаї, щоб домовитися про розслідування того, як пандемія могла поширитися після того, як вірус був вперше виявлений у центральному китайському місті Ухань в кінці минулого року.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»