75-річчя професора Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Бориса Мінаєва відзначили на міжнародній науковій конференції, на яку до Черкас приїхали вчені з багатьох країн світу та провідні науковці України. Доктор хімічних наук, завідувач кафедри хімії і наноматеріалознавства, вчений зі світовим ім’ям Борис Мінаєв зробив вагомий внесок у розвиток квантової хімії, біохімії, молекулярної електроніки. Має один із найвищих індексів цитування Гірша в Україні. Заснував свою наукову школу. Учні і послідовники продовжують його наукові дослідження у всьому світі. Працював у Швеції, Китаї, нині співробітничає з ученими Франції, Німеччини та інших європейських країн. "Соросівський професор", лауреат престижних світових премій. Його співпраця з університетом розпочалася з 1989 року, коли він приїхав на Черкащину.
Черкаського професора тепло вітали з днем народження як відомі вчені, зокрема Ханс Огрен зі Швеції, професор Олександр Заіченко зі Львова, декан хімічного факультету Олег Калугін з Харкова, так і його учні, багато з яких самі вже стали відомими науковцями.
Почесну відзнаку Черкаської облдержадміністрації та обласної ради «За заслуги перед Черкащиною» ювіляру вручив голова облдержадміністрації Юрій Ткаченко.
Учасники конференції розглянули багато актуальних питань у сфері хімії. Серед них — теорія і практика електролюмінесценції та перенесення носіїв зарядів в органічних молекулах та напівпровідниках; квантово-хімічне моделювання та практичне матеріалознавство; хімія комплексних сполук і біополімерів; аналітичні методи дослідження у вирішенні екологічних проблем та низку інших.