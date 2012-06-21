Завершуються перші конкурси на нові посади держслужби, розпочаті у вересні цього року. Вже оголошено переможців на посади генеральних директорів у шести міністерствах, Секретаріаті Кабінету Міністрів, Національному агентстві з питань державної служби та Державному агентстві з питань електронного урядування.
Переможців відібрано за оновленою конкурсною процедурою, розробленою в співпраці з міжнародними HR-експертами за підтримки Євросоюзу.
В оновлену конкурсну процедуру входить перевірка професійних компетентностей, таких, як лідерство, навички з управління змінами, аналітичне мислення тощо. Кандидати проходять комп’ютерне тестування та розв’язують ситуаційні завдання. Підвищено прозорість відбору: конкурсні комісії доповнено незалежними експертами у відповідній сфері політики та галузі управління персоналом, які мають право голосу. Крім того, здійснюється відеофіксація конкурсного відбору, передбачено й присутність громадських спостерігачів.
Відібрано кандидатів, які мають значний професійний досвід у приватному і державному секторах, здобули освіту в найкращих навчальних закладах України і за кордоном, володіють іноземними мовами, повідомляє служба Міністра Кабінету Міністрів.
«Ми формуємо нову державну службу. Ви повинні стати справжніми лідерами змін, службовцями нової якості, які побудують нову успішну Україну. Перед нами довгий і складний шлях. Потрібно створювати горизонтальні мережі, активно співпрацювати й наполегливо долати спротив старої системи. Тільки разом досягнемо мети», — зазначив, звертаючись до переможців, Міністр Кабінету Міністрів Олександр Саєнко.
«Аналізуючи профілі переможців, можна дійти висновку, що конкурси проведено на належному рівні. На державну службу тепер приходять працювати найкращі фахівці, за яких держава конкурує з бізнесом і неурядовими організаціями як в Україні, так і за кордоном. Ми також вивчаємо перший досвід упровадження нової конкурсної процедури та усуваємо можливі недоліки, щоб зробити процедуру досконалішою, а відбір — ще ефективнішим», — додала заступниця державного секретаря Кабміну Тетяна Ковтун.
Переможців конкурсів буде призначено на посади після проходження спецперевірки.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»